Новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией по порту Тартус, где находится база ВМФ РФ

Новые власти Сирии расторгли соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с Россией в 2019 году. Об этом 19 января сообщило издание Al Watan online, русскоязычные СМИ обратили внимание на эту новость два дня спустя.

"Соглашение об инвестициях в порт Тартус с российской компанией было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства", — цитирует заявление директора таможенного управления провинции Тартус Риада Джуди в переводе на русский язык газета "Коммерсант". Чиновник добавил, что рабочие вернутся к восстановлению оборудования, которое не было модернизировано по условиям соглашения.

"Инвестиционный контракт с российской компанией "Стройтрансгаз" был заключен в 2019 году на срок 49 лет, — напоминает "Коммерсант". — По словам бывшего министра транспорта Сирии Али Хамуда, документ предусматривал управление портом и инвестиции в его модернизацию более чем на 500 млн долларов".

В Тартусе, втором по величине порте Сирии, находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Как напоминает американский Институт изучения войны, база в Тартусе — единственная военно-морская база РФ за пределами бывшей советской территории. Москва усилила там свое присутствие еще до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, чтобы "противостоять, сдерживать и контролировать любые операции НАТО в Средиземном море".

12 декабря замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва установила контакты с политическим комитетом группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", свергшей правительство Башара Асада в Сирии, и рассчитывает на сохранение своих военных баз в стране для дальнейшей борьбы с международным терроризмом в регионе.

Между тем наблюдатели и аналитики на протяжении последних недель фиксируют признаки вывоза российской военной техники из Сирии. По мнению аналитиков, где бы ни оказались в конечном счете российские военные корабли, базировавшиеся в Тартусе, это место будет важным индикатором будущего военного присутствия РФ, особенно если они направятся в ливийский порт Тобрук.

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