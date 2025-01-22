Депутат Госдумы РФ призвал расследовать смерть Лермонтова и проверить причастность "русофобов" к гибели поэта

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев направил в Следственный комитет РФ обращение с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости".

"Прошу вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. […] Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении редакции.

"Газета.ру" пишет, что, по мнению Бурляева, смерти Лермонтова и Александра Пушкина могут быть взаимосвязаны и к обеим могут быть причастны "русофобы того времени". "Все взаимосвязано в исходе жизни двух наших пророков, гениев. Одни и те же лица практически завязаны, русофобы того времени. Надо разбираться. Русофобы были всегда на Руси", — цитирует издание депутата.

По словам Бурляева, лермонтоведы и специалисты в области криминалистики и ранее указывали на недобросовестность следствия, проведенного сразу после гибели поэта на дуэли в 1841 году. Депутат обращает внимание, в частности, что пуля вошла в тело "по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов".

Бурляев избрался в Госдуму в 2021 году от партии "Справедливая Россия — За Правду". Он занимает пост зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики, а также первого зампреда комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Как напоминает "Радио Свобода", в 1986 году Бурляев снял фильм "Лермонтов", в котором сыграл главную роль. Его жена выступила в роли матери поэта, а теща Бурляева сыграла бабушку Лермонтова. "Картину в прокат не пустили, режиссер объяснил это масонским заговором", — следует из статьи.

В интервью онлайн-изданию 161.ru в октябре 2024 года Бурляев заявил, в частности, что в своем фильме "позволил себе намек на государственный заговор определенной мистической организации против двух величайших поэтов — Пушкина и Лермонтова", "организации, в которую в то время входили влиятельнейшие люди государства". Он пояснил, что имел в виду масонов.

Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 27 июля 1841 года на склоне горы Машук в Пятигорске.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !