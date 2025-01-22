Трамп объявил о запуске Stargate — крупнейшего проекта в сфере искусственного интеллекта на 500 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate, которая в ближайшие несколько лет инвестирует 500 млрд долларов в развитие технологий искусственного интеллекта и инфраструктуру.

Заявление было сделано в ходе брифинга в Белом дома, на котором присутствовали руководители технологических компаний, участвующих в проекте: Ларри Эллисон из Oracle, Сэм Альтман из OpenAI, а также глава японского холдинга SoftBank Масаёси Сон.

На первом этапе они совместно инвестируют в новую компанию 100 млрд долларов.

Трамп назвал Stargate крупнейшим проектом в сфере ИИ в истории, который демонстрирует огромный потенциал Америки. По его словам, в рамках проекта будет создано не менее 100 тысяч рабочих мест, также будут построены центры обработки данных по всей стране. Власти уже приступили к изучению потенциальных площадок для них.

Сообщается, что первый дата-центр уже строится в Техасе.

OpenAI (создатель ChatGPT) ранее призывала к крупным инвестициям в инфраструктуру для развития ИИ и настаивала на государственной поддержке. "Я думаю, что это будет самый важный проект этой эпохи", — сказал генеральный директор компании Сэм Альтман, добавив, что без Трампа ничего не получилось бы.

Однако разработка Stargate ведется уже некоторое время. Впервые о работе над проектом в марте прошлого года сообщил новостной сайт в сфере технологий The Information. А переговоры между компаниями-участницами, по информации источников, начались за год до того.

Сообщается, что помимо трех основных компаний (OpenAI, Oracle и Softbank) партнерами в проекте выступят технологические гиганты Microsoft, Arm, NVIDIA и инвестор MGX, поддерживаемый властями ОАЭ.

OpenAI стала первопроходцем в области искусственного интеллекта, запустив в 2022 году бот ChatGPT, который предлагал реалистичные ответы на вопросы пользователей, а также качественно оказывал ряд практических услуг — от переводов текстов до составления документов.

После этого сфера ИИ сразу вызвала мощный приток инвестиций.

Одним из последних решений Джо Байдена на посту президента стал указ о введении ограничений на экспорт чипов, связанных с ИИ, что должно помочь США контролировать отрасль.

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