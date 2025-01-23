В Ираке легализовали браки с 9-летними девочками

Парламент Ирака принял поправки к закону о личном статусе страны, которые, по мнению активистов, фактически легализуют детские браки.
В настоящее время закон в Ираке устанавливает 18 лет в качестве минимального возраста для вступления в брак. Принятые поправки дают судам больше полномочий в вопросах брака, развода и наследования и позволяют священнослужителям действовать в соответствии с их интерпретацией исламского права. Некоторые трактуют его как разрешающего детские браки или браки начиная с 9 лет в соответствии с джафаритской школой исламского права.
Поправки подрывают закон 1959 года, защищающий женщин и стандартизирующий семейное право.
Сторонники изменений встали на защиту поправок как способа привести закон в соответствие с исламскими принципами и уменьшить западное влияние.
Активистка и член Иракской женской лиги Интисар аль-Маяли заявила, что поправки "окажут катастрофическое воздействие на права женщин и девочек из-за браков в раннем возрасте, что нарушает их право на детство".
Заседание, сообщает CNN, закончилось криками, протестом и обвинениями в процессуальных нарушениях.