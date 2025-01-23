В Ираке легализовали браки с 9-летними девочками

В настоящее время закон в Ираке устанавливает 18 лет в качестве минимального возраста для вступления в брак. Принятые поправки дают судам больше полномочий в вопросах брака, развода и наследования и позволяют священнослужителям действовать в соответствии с их интерпретацией исламского права. Некоторые трактуют его как разрешающего детские браки или браки начиная с 9 лет в соответствии с джафаритской школой исламского права.