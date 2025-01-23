Администрация Трампа угрожает уголовными делами властям городов и штатов за отказ помогать депортациям

Министерство юстиции США проинструктировало федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

Соответствующее распоряжение содержится в служебной записке, датированной 21 января и опубликованной на следующий день. Борьба с иммигрантами в документе названа "мерами по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства".

"Федеральный закон запрещает представителям штатов и местных органов власти оказывать сопротивление, препятствовать или иным образом не выполнять законные распоряжения и запросы, связанные с иммиграцией", — говорится в записке, направленной сотрудникам от имени Эмиля Боува. Он до недавнего времени работал в команде юристов Трампа, а сейчас исполняет обязанности заместителя генерального прокурора США.

Письмо является еще одним свидетельством агрессивной позиции американского Минюста в проведении обещанной Трампом жесткой иммиграционной политики, поскольку увеличивает риски для тех, кто может вмешаться и — своими действиями или бездействием — защитить нелегалов от преследования.

Власти многих американских городов и отдельных штатов, преимущественно подконтрольные демократам, проводят политику городов-убежищ, официально отказывая федеральным властям в поддержке в борьбе с иммигрантами.

В тексте записки говорится, что теперь должностным лицам штатов и местных администраций, оказывающим сопротивление федеральным агентам или иным образом "препятствующим обеспечению иммиграционного контроля", могут быть предъявлены обвинения в нарушении федерального закона, запрещающего обманывать Соединенные Штаты или укрывать незаконно находящихся в стране иностранцев.

Если по результатам проведенных расследований прокуроры по какой-либо причине решат не возбуждать уголовное дело, как сказано в меморандуме, они будут обязаны отчитаться об этом министерскому руководству.

В первый же день своего президентского срока Трамп объявил нелегальную иммиграцию чрезвычайной ситуацией национального масштаба и на этом основании привлек к обеспечению безопасности границ американские войска, ввел широкий запрет на предоставление убежища и ограничил право на получение гражданства США по праву рождения на территории страны.

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