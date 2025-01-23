Нападение с ножом в Баварии: двое убиты (в том числе двухлетний ребенок), трое ранены

В результате нападения с ножом в парке Шёнталь в баварском городе Ашаффенбург 22 января погибли двухлетний ребенок и 41-летний мужчина, еще три человека получили ранения. На следующий день утром в германских СМИ появились первые сведения о злоумышленнике, задержанном вскоре после нападения.

Подозреваемый — 28-летний афганец Энамулла О., который, судя по предварительным сведениям, страдал расстройством психики. Следователи, кроме прочего, проясняют вопрос о возможности признания его виновным, учитывая состояние мужчины в момент нападения, пишет агентство dpa.

"Властям также придется ответить на вопрос, почему предполагаемый преступник, который был обязан покинуть страну, все еще находился в Германии", — говорится в публикации. 23 января Энамулла О. должен предстать перед судьей, который и назначит ему меру пресечения.

Нападавший был обязан покинуть Германию

Как сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман, в отношении Энамуллы О. шел процесс "в рамках реализации Дублинского соглашения", но он не был завершен в положенные сроки. Речь идет о предписании передать рассмотрение ходатайства об убежище в то государство Евросоюза, границу которого проситель пересек при въезде на территорию ЕС.

Как выяснил общественно-правовой телеканал ZDF, афганец въехал в ФРГ через Болгарию, однако из-за упущенного в 2023 срока выдворения его туда остался в Германии. Мужчина не имел права находиться в ФРГ, поскольку сам отозвал прошение об убежище, говорится в сообщении.

По данным главы баварского МВД, после въезда в Германию в ноябре 2022 года афганец подал прошение об убежище. Однако его рассмотрение было окончено после того, как мужчина в декабре 2024 года сообщил властям ФРГ, что намерен добровольно покинуть страну. Уточняется, что он заявил о желании получить необходимые документы в генконсульстве Афганистана. После этого Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) направило ему требование покинуть Германию, однако мужчина этого не сделал. По словам Хермана, он также "очевидно, находился на психиатрическом лечении".

Проблемы с психикой

Как сообщили баварские власти, ранее Энамулла О. как минимум трижды обращал на себя внимание полиции из-за насильственных действий. Трижды его направляли в психиатрическую клинику, но каждый раз выписывали оттуда. В то же время, как подчеркивает полиция и генпрокуратура, на данный момент нет признаков того, что он разделял радикальные исламистские взгляды.

По данным журнала Focus, Энамулла О. проживал вместе с другими молодыми мужчинами в переоборудованной в приют для беженцев гостинице в городке Альценау, расположенном в 15 км от Ашаффенбурга, на границе с федеральной землей Гессен. Население Альценау составляет 20 тысяч человек.

Как уточняется в публикации, во втором корпусе отеля размещены беженцы из Украины. По данным Focus, однажды Энамулла О. набросился на одну из украинок и начал ее душить.

Жертвы ножевого нападения в Ашаффенбурге

Среди жертв нападавшего в Ашаффенбурге — двухлетний мальчик марроканского происхождения, гулявший в парке вместе с небольшой группой детей из яслей. Кроме того, смертельное ранение получил 41-летний немец, который пытался помешать нападению.

"В настоящее время мы предполагаем, что этот человек мужественно вмешался, чтобы защитить других детей, выступил против нападавшего и был им смертельно ранен", — сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман.

Также были ранены двухлетняя девочка из Сирии и 72-летний мужчина. 59-летняя воспитательница сломала руку, спасаясь бегством.

Как отреагировали немецкие политики

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нападение с ножом на посетителей городского парка в Ашаффенбурге терактом. "Ужасающий террористический акт в Ашаффенбурге: среди погибших есть и маленький ребенок". — написал глава правительства в соцсети X, выразив соболезнования всем, кто пострадал от этого нападения.

В комментарии еженедельнику Der Spiegel представитель полиции заявил, что террористическую подоплеку этого нападения можно исключить почти со стопроцентной вероятностью.

Кроме того, Шольц заявил, что "неправильно истолкованная толерантность" к преступникам, въезжающим в Германию в поисках защиты, "совершенно неуместна".

В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ от правоцентристского блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал дать "четкие политические ответы" на случившееся в Ашаффенбурге. К полному прояснению обстоятельств преступления призвал и премьер-министр федеральной земли Бавария, лидер ХСС Маркус Зёдер.

В то же время глава фракции праволиберальной Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Кристиан Дюрр призвал экстренно провести кризисное совещание министра внутренних дел ФРГ и глав земельных МВД для обсуждения последствий нападения в Ашаффенбурге.

"Необходимо обеспечить, чтобы потенциальные насильственные преступники и лица, имеющие проблемы с психикой, такие как преступник из Ашаффенбурга, были выявлены и высланы. Из череды ужасных событий мы извлекли урок: те, кто уже привлек к себе внимание, представляют собой опасность", — заявил он.

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