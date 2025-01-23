Активисты спроецировали портрет Маска, вскидывающего руку, на завод Tesla под Берлином. Полиция говорит, что это фейк

В ночь на четверг активисты из немецкой арт-группы Zentrum für Politische Schönheit и британской Led By Donkeys спроецировали на стену завода Tesla, расположенного в окрестностях Берлина, портрет владельца автоконцерна Илона Маска, вскидывающего руку в нацистском приветствии.

На одном из снимков видно, что активисты также спроецировали рядом с логотипом компании слово Heil. Судя по другой фотографии, в какой-то момент надпись сменилась на Boycott ("бойкот").

Tesla Gigafactory, Berlin - right now!



In cooperation with @ByDonkeys pic.twitter.com/2zQoUV0GRY — Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) January 22, 2025

Полиция Берлина и окружающей его федеральной земли Бранденбург заявила, что после консультации с охранниками завода не может подтвердить проведение акции. "Такого никогда не было. Фотография фейковая", — сообщили правоохранители газете Tagesspiegel. Издание отмечает, что проверить, скрыли ли охранники информацию от полиции, не представляется возможным.

После публикации опровержения от лица полиции активисты распространили видео проекции, на которой сменяются разные кадры, критикующие Маска, а также снимок с анонимным участником акции. "Вчера мы потратили более часа, создавая арт-работу на гигафабрике Tesla в Берлине. Полиция, похоже, уже дошла до фашистской тотальной слежки и гневно заявляет в СМИ: "Фотография — фейк"", — заявила группа Zentrum für Politische Schönheit в соцсети X.

В начале января их соратники из Led By Donkeys провели похожую акцию в Амстердаме. Они спроецировали на офис Tesla несколько видеозаписей, критикуя влияние Маска на американскую политику.

Zentrum für Politische Schönheit — "довольно радикальная по немецким, да и вообще любым меркам арт-группа, устраивающая акции и перформансы на грани (а иногда за гранью) нарушения закона", пишет издание Genau. Например, журналисты напомнили, как однажды активисты принесли надгробную плиту канцлера Франца фон Папена, который вел переговоры с Гитлером о коалиционном правительстве, к офису правоцентристской партии ХДС, предупреждая их о невозможности сотрудничества с ультраправой "Альтернативой для Германии".

"Арт-группу неоднократно обвиняли в безвкусии и нарушениях закона, но до сих пор — не в фальсификации своих акций. Однако и немецкая полиция обычно очень осторожна в распространении информации", — констатирует Genau.

20 января в ходе выступления на митинге, приуроченном к инаугурации президента США Дональда Трампа, Маск приложил руку к сердцу, а затем вскинул ее перед собой. Многие усмотрели в этом жесте "римский салют", использовавшийся как приветствие в Третьем Рейхе.

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