Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены лишь на 58 процентов

Уровень заполненности газохранилищ в ЕС нынешней зимой значительно ниже, чем предыдущей. В прошлую зиму показатель составлял 74 процента.

Запасы газа в Евросоюзе нынешней зимой сократились значительно быстрее, чем в прошлом году. Газовые хранилища заполнены лишь на 58,5%, сообщило в четверг, 23 января, агентство AFP со ссылкой на данные европейской платформы по газохранилищам (Agsi).

В прошлую зиму уровень заполненности газохранилищ в ЕС составлял 74 процента.

В Германии хранилища газа заполнены на 61%, в Италии - почти на 68%, Франция зафиксировала один из самых низких показателей в ЕС - около 42 процента. Хуже ситуация лишь в Хорватии, где уровень заполненности немного ниже.

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