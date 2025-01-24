Более 10 регионов России подверглись атакам беспилотников

Более 10 регионов России подверглись в ночь на пятницу, 24 января, атакам беспилотников. Согласно сообщению министерства обороны РФ, над 13 регионами в общей сложности был перехвачен и уничтожен 121 дрон. По данным ведомства, 37 беспилотников были сбиты над Брянской областью, 20 - над Рязанской, по 17 - над Курской и Саратовской, семь - над Ростовской, шесть - над Московской, шесть - над Белгородской, три - над Воронежской, по два - над Тульской, Орловской и Липецкой, один - над Москвой и еще один - над оккупированным Крымом.

"Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб", - написал в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Один из жителей Рязани рассказал изданию РБК, что слышал звуки более 20 взрывов в самом городе. Позже Малков подтвердил, что дроны атаковали Рязань. "Продолжается ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань. Работают все оперативные службы", - написал губернатор.

Украинские СМИ сообщили, что удар был нанесен по рязанскому НПЗ.

Губернаторы трех областей отчитались о сбитых дронах

Об отражении атаки беспилотников заявил также губернатор Брянской областиАлександр Богомаз. По данным Telegram-канала Mash, в Брянске дроны ВСУ пытаются атаковать завод "Кремний". Обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с производством.

Мэр Курска Игорь Куцак написал, что над городом был сбит беспилотник, в результате падения обломков повреждены четыре домовладения. "Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет. Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества", - написал он.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об одном сбитом беспилотнике над регионом. "При падении в поле произошло возгорание сухой травы. Разрушений и пострадавших нет" - уточнил он.

Московские аэропорты вводили ограничения на полеты

Опасность атаки беспилотников была объявлена ночью сначала в Саратовской области, а затем в Татарстане и Самарской области. По данным Telegram-канала Mash, в Саратовской области беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Местные жители слышали не менее семи взрывов в небе.

В Подмосковье были перехвачены несколько дронов, летевших на Москву. Столичные аэропорты на фоне атаки вводили ограничения на полеты.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !