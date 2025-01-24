Путин заявил о "краже" выборов (в 2020 году в США, когда Байден победил Трампа)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году у Дональда Трампа "украли победу" на президентских выборах, которые выиграл Джо Байден. Об этом российский лидер сказал в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину.

"С нынешним президентом [Трампом] у меня всегда были деловые, прагматические, даже доверительные отношения. Если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы кризиса на Украине, который возник в 2022 году", — заявил Путин.

В 2020 году президентские выборы в США выиграл Байден. Вскоре после подведения итогов голосования Трамп, занимавший тогда пост главы государства, обвинил демократов в фальсификации результатов. С тех пор политик и его соратники последовательно повторяют этот тезис, хотя никаких доказательств в поддержку их точки зрения обнаружено не было.

Выдвинутые Трампом обвинения в адрес Байдена привели в том числе к попытке штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, когда члены обеих палат Конгресса сертифицировали результаты выборов по штатам.

Электоральные эксперты и аналитики фиксировали как минимум многочисленные участки с аномальными результатами, а как максимум массовые фальсификации по крайней мере на четырех последних президентских выборах в России: в 2008 году, когда победу одержал Дмитрий Медведев, а также в 2012, 2018 и 2024 годах, когда победителем объявили Путина. Кремль любые подтасовки отрицает.

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