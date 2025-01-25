Вопрос о Гренландии: Трамп провел агрессивную беседу с премьером Дании

Президент США в агрессивной манере провел телефонный разговор на тему Гренландии с премьер-министром Дании, пишет FT. Якобы Трамп пригрозил Дании повышенными пошлинами в случае отказа продать остров.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на прошедшей неделе подчеркнул серьезность своих намерений приобрести Гренландию, пишет газета Financial Times в пятницу, 24 января. При этом Трамп вел беседу на повышенных тонах, добавляет издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Уточняется, что общение между Трампом и Фредериксен продлилось 45 минут. Белый дом не публиковал официальных комментариев на этот счет. В свою очередь датский премьер рассказала, что дала понять президенту США, что арктический остров, являющийся автономным регионом скандинавского королевства, "не продается", несмотря на "большой интерес" США.

"Пять действующих и бывших высокопоставленных чиновников ЕС, уведомленных о звонке, заявили, что разговор прошел очень плохо", - пишет FT. Указывается, что президент США вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию, несмотря на предложения Фредериксен усилить сотрудничество Дании и США по военным базам и разработке полезных ископаемых.

Усиление напряжения в трансатлантических отношениях

"Подробности телефонного разговора, вероятно, усилят опасения европейцев, что возвращение Трампа к власти приведет к еще большему напряжению в трансатлантических отношениях, чем когда-либо, поскольку президент США оказывает давление на союзников, вынуждая их отдавать территории, - рассуждают авторы. - Трамп начал свой второй срок, размышляя о потенциальном захвате Гренландии, Панамского канала и даже Канады".

По словам одного из бывших датских чиновников, Трамп пригрозил принять против Дании особые меры, если она откажется продавать Гренландию, например ввести повышенные пошлины на определенные товары. Датчане "просто в шоке" от действий Трампа, добавил собеседник.

Между тем офис премьер-министра Дании заявил, что "не признает интерпретацию разговора, данную анонимными источниками".

Претензии Трампа на Гренландию

Незадолго до вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США из соображений национальной безопасности. "Я говорю о защите свободного мира, - указал он на одной из пресс-конференций. - У вас повсюду китайские корабли. У вас повсюду российские корабли ".

Во время первого президентского срока Дональд Трамп уже предлагал Дании купить остров. Тогда Копенгаген резко отверг его предложение. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его "абсурдным", из-за чего президент США даже отменил поездку в Данию.

Со своей стороны премьер-министр Гренландии Муте Эгеде неоднократно подчеркивал, что жители острова больше хотят независимости, чем американского или датского гражданства. Однако он приветствовал интерес американского бизнеса к добыче полезных ископаемых и туризму.

Разговор госсекретаря США Рубио и главы МИД Дании Расмуссена

Ранее 24 января МИД Дании сообщил на своем сайте, что министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио.

"В центре беседы были вопросы Украины, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке, - говорится в пресс-релизе. - Арктическая безопасность не была включена в повестку дня, но было решено, что она будет обсуждаться между США, Данией и Гренландией позднее".

"Беседа прошла в хорошем и конструктивном тоне и продолжалась 20 минут. Стороны сошлись во мнении, что датско-американские отношения являются прочными, и было решено поддерживать тесный контакт в будущем и встретиться лично как можно скорее", - сообщает МИД Дании.

Указывается, что Расмуссен в беседе с Рубио отметил важность дальнейшей поддержки Киева, подчеркнув, что "Украина борется не только за собственное выживание, но и за безопасность всей Европы и Запада".

"Министр иностранных дел также заявил, что Дания готова и дальше усиливать давление на Россию, в том числе путем введения новых санкций и принятия еще более жестких мер против российского теневого флота", - говорится также в сообщении.

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