Власти США объявили о переименовании Мексиканского залива в Американский, а горы Денали - обратно в Мак-Кинли. Указ об этом ранее подписал Дональд Трамп.

Власти США переименовали Мексиканский залив в Американский, а гору Денали - обратно в Мак-Кинли. Решение о переименовании "вступает в силу немедленно" сообщили на сайте министерства внутренних дел страны в пятницу, 24 января.

Новые названия в соответствии с указом Трампа

По данным МВД, подведомственный ему Совет США по географическим названиям уже "оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в информационной системе географических названий для отражения этих изменений, которые вступают в силу немедленно для использования на федеральном уровне".

"В соответствии с недавним указом президента Дональда Трампа, министерство внутренних дел с гордостью объявляет о начале работ по восстановлению названий, которые чествуют наследие американского величия, эти работы уже ведутся, - сообщили в министерстве. - Эти изменения подтверждают приверженность страны сохранению выдающегося наследия США и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие ее героев и исторические ценности".

Reuters: Новое название Мексиканского залива вряд ли признают на международном уровне

Между тем агентство Reuters пишет, что новое название Мексиканского залива вряд ли будет признано на международном уровне. Мексика, которая, как и США, граничит с этим заливом и воспринимает его как часть своего национального наследия, активно защищает право на сохранение исторического названия, подчеркивая его значимость для мировой истории и мореплавания. Именно такое обозначение значится в географических картах, атласах, а также международных документах.

Название "Мексиканский залив" является международно признанным и уже на протяжении многих веков используется в качестве ориентира в морской навигации.

В начале января президент Мексики Клаудия Шейнбаум в шутку предложила переименовать часть Северной Америки, включая Соединенные Штаты, в "Мексиканскую Америку" - это название встречается на исторической карте 1607 года.

Второе переименование горы Мак-Кинли за 10 лет

Дональд Трамп в качестве одной из первых инициатив после вступления в должность президента распорядился изменить название Мексиканского залива и самой высокой горы Северной Америки. Она была переименована из Мак-Кинли в Денали в 2015 году, при президенте Бараке Обаме по просьбе штата Аляска после продолжавшегося многие годы конфликта.

Гора Мак-Кинли в 2011 годуГора Мак-Кинли в 2011 году

Местные индейцы назвали эту гору Денали. Когда Аляска входила в состав России, ее называли по-русски просто "Большая гора". Вершина высотой 6190 метров была крупнейшей в Российской империи.

В 1917 году власти США официально назвали ее в честь 25-го президента страны республиканца Уильяма Мак-Кинли, убитого в 1901 году. Теперь в МВД США назвали переименование 2015 года "оскорблением жизни президента Мак-Кинли, его достижений и его жертвы", хотя тогда именно это ведомство издало соответствующий указ.

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