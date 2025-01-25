ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц. Это второй обмен заложников, захваченных группировкой в октябре 2023 года, на палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В субботу утром Красному Кресту были переданы женщины-военнослужащие Карина Ариев (20 лет), Даниэлла Гильбоа (20 лет), Наама Леви (20 лет) и Лири Альбаг (19 лет). Они были захвачены боевиками ХАМАС недалеко от Газы во время нападения 7 октября 2023 года.

Агентство AFP со ссылкой на палестинские источники сообщает, что Израиль в ответ освободил 200 палестинских заключенных.

Ариев, Гильбоа, Леви и Альбаг входили в состав военного разведывательного подразделения, размещенного на границе с сектором Газа. Все четверо были захвачены на военной базе Нахаль-Оз, на которую ворвались боевики ХАМАС. Девушки пробыли в плену 477 дней.

На прошлой неделе ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободил первых трех заложниц — 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штейнбрехер.

Накануне израильские СМИ сообщали, что список заложниц, которые должны быть освобождены в субботу, не соответствует соглашению между Израилем и ХАМАС, так как в нем не оказалось гражданской заложницы Арбель Йехуд.

Согласно сделке, в первую очередь должны быть освобождены женщины из числа гражданских, затем женщины-военнослужащие, а потом мужчины старше 50 лет и те, кто нуждается в медицинской помощи.

Однако Израиль решил, что нарушение не настолько серьезно, чтобы срывать сделку, отмечает Times of Israel. Премьер-министр Катара заявил, что Йехуд, которую, как полагают, удерживает группировка "Исламский джихад", будет освобождена на следующей неделе.

Ожидается, что в ближайшее время ХАМАС предоставит информацию и об остальных 26 заложниках, которые, согласно условиям прекращения огня, должны быть освобождены в течение следующих пяти недель.

Соглашение о прекращении огня, начавшее действовать 19 января, стало результатом многомесячных непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта.

Оно должно выполняться в три этапа. Первый этап рассчитан на шесть недель. За это время должны быть освобождены 1900 палестинских заключенных и 33 заложника (или переданы их тела). Израильские войска должны при этом отступить к границам сектора Газа.

До прекращения огня боевые действия в Газе продолжались — с одной короткой паузой — больше года, начиная с 7 октября 2023 года, когда были убиты около 1200 израильтян. Более 250 человек были взяты в заложники и вывезены на территорию сектора Газа.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, жертвами израильской военной операции стали более 47 200 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

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