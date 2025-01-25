Михал: близкие к президенту России лица не могут руководить церковью в Эстонии

По мнению премьер-министра Эстонии Кристена Михала (Партия реформ), близкие к президенту Российской Федерации лица не должны иметь возможность руководить церковью в Эстонии, пишет rusERR.

"Свобода вероисповедания должна быть гарантирована, но, например, близкие к президенту России лица не могут руководить церковью в Эстонии. Это понятно для независимой страны, публичное обсуждение продолжается, в том числе и с церквями. Парламент теперь займется этой темой. Важно, чтобы свобода вероисповедания была гарантирована и церкви не могли управляться враждебными силами", - сказал Михал.

По мнению председателя входящей в коалицию партии Eesti 200, министра образования и науки Кристины Каллас, свобода вероисповедания не может быть абсолютной.

"Потому что, если она является угрозой жизни человека, то главное чем мы должны заниматься — это защитой жизни человека. Если религиозная организация занимается терроризмом, то мы все понимаем, что под предлогом религиозной организации, у нас есть на это право, что такому предлогу мы подчиниться не можем", - пояснила Каллас.

Как уже сообщалось, в четверг правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и религиозных общинах, направленный на предотвращение использования религиозной организации для разжигания ненависти или насилия в отношении других национальностей, религий, культурных или ценностных сфер.

Законопроект уточняет требования к деятельности религиозной общины и религиозного объединения и исключает руководство со стороны лица или объединения со значительным влиянием, находящегося в иностранном государстве, если оно представляет угрозу для безопасности эстонского государства, конституционного или общественного порядка, поддерживает военную агрессию или подстрекает к войне, террористическим преступлениям или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия.

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата (ЭПЦ МП) считает, что одобренный в четверг правительством проект поправки к закону о церквях и религиозных общинах угрожает свободе деятельности и правам религиозных организаций в Эстонии.

"Одобренный правительством законопроект об изменении Закона о церквях и приходах напрямую влияет на свободу деятельности и права религиозных организаций в Эстонии. "Одобренный правительством законопроект нарушает свободу вероисповедания и направлен конкретно против нашей Церкви, что неоднократно подчеркивал министр внутренних дел в ходе подготовки закона. Хотя правительство обосновывает изменения в законодательстве ситуацией с безопасностью, это является прямым вмешательством в свободу вероисповедания, что может существенно ограничить деятельность нашей Церкви в Эстонии", - сказал епископ Даниил.

По его словам, при принятии законопроекта юридические лица церкви могут столкнуться с принудительной ликвидацией, поскольку выполнить предусмотренные требования в установленный срок будет невозможно. "Планируемые ограничения затрагивают каноническое право, и выполнение требований может оказаться невозможным по причинам, не зависящим от Церкви и ее приходов. Принудительный канонически незаконный разрыв связей со своим Патриархатом и переход в другой Патриархат является вмешательством во внутреннюю жизнь религиозных объединений", - пояснил епископ.

Он отметил, что ЭПЦ МП уже предприняла превентивные шаги для решения ситуации. На последней сессии церковного собора было принято важное решение об изменении названия церкви. "Мы подали заявление на регистрацию нового названия — Эстонская Христианская Православная Церковь. Этот шаг еще больше подчеркивает местную идентичность Церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны", - добавил епископ.

Епископ добавил, что церковь продолжает активную деятельность по разрешению возникшей ситуации, в том числе привлекая опытных юристов, которые помогают найти законные и канонические решения. "Церковь активно ищет разумные компромиссы, учитывающие интересы всех сторон, сохраняя при этом основные ценности религиозной организации. Приоритетным считается защита прав членов приходов, исходя как из законов Эстонской Республики, так и из международного права. Для сбалансированного решения ситуации продолжается тесное сотрудничество с членами Церковного Собора", - отметил он.

Он также сослался на рапорт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, где также подчеркивается, что ограничения свободы вероисповедания должны иметь легитимную цель, и государственная безопасность не является допустимым основанием для ограничения свободы вероисповедания согласно международному праву и законодательству ЕС.

"Из рапорта следует, что свобода вероисповедания имеет более высокий приоритет по сравнению с другими правами, и обязанность государства при введении ограничений - четко показать, что эти ограничения необходимы и пропорциональны, и что достижение цели невозможно менее ограничительными мерами", - добавил епископ.

"Церковь всегда стремилась вести конструктивный диалог с государственными учреждениями для поиска решений, позволяющих сохранить свободу вероисповедания и обеспечить права верующих в рамках законодательства Эстонской Республики и международного права. На первой встрече в Министерстве внутренних дел нам была обещана возможность решения вопроса каноническим путем, что требует больше времени. Очень надеемся, что это обещание останется в силе", - подчеркнул епископ Даниил.

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