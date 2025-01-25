Зеленский: переговоры невозможны без Украины

Украину невозможно исключить из какого-либо переговорного процесса, поскольку Россия ведет войну не только против Украины, но и всего мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Молдовы Майей Санду в субботу, 25 января.

"Россия ведет войну против Украины, мира, Европы, прежде всего, война идет на нашей земле. Исключить Украину с любой переговорной площадки - невозможно, или эта площадка не будет иметь реальных результатов, а будут иметь только результаты политические, и с безопасностью и окончанием войны такие результаты не будут связаны", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в площадке возможных переговоров должны принимать участие Украина, США, Европа и Россия. Однако сегодня нельзя сказать о структуре, поскольку нет еще общего плана.

Президент добавил, что все пункты справедливого мира выписаны в Формуле мира.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, что в октябре 2022 года подписал указ СНБО о приостановлении переговоров с Россией, чтобы остановить сепаратизм в Украине.

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