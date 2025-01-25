Шеф Военного комитета ЕС - за размещение войск в Гренландии

Роберт Бригер выступил за размещение европейских солдат в Гренландии для укрепления "стабильности" в регионе на фоне повышенного интереса президента США Дональда Трампа к острову.

Председатель Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер выступил за размещение солдат ЕС в Гренландии на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа о намерении приобрести эту автономную территорию, входящую в состав Дании.

"Это было бы сильным сигналом и могло бы способствовать стабильности в регионе", - заявил австрийский генерал в интервью газете Welt am Sonntag, обнародованном в субботу, 25 января.

По словам Бригера, Гренландия имеет большое значение с точки зрения геополитики и политики безопасности.

"Там находятся богатые залежи сырья и через нее проходят важные транспортные пути для международной торговли", - пояснил глава Военного комитета ЕС.

Он добавил, что ситуация с учетом таяния льдов на этом арктическом острове "создает потенциал для напряженности в отношениях с Россией и, возможно, Китаем". Бригер подчеркнул, что в этой связи "было бы разумно рассмотреть возможность размещения там солдат ЕС".

Европейский военачальник также предположил, что Трамп "уважает принцип нерушимости границ, закрепленный в Уставе ООН". По словам Бригера, хоть Гренландия и не является частью ЕС, у европейцев - как и у США - "есть интересы" на этом острове.

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