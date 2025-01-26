КНДР испытала ракеты, способные нести ядерный заряд

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание стратегических крылатых управляемых ракет подводного базирования. Об этом сообщило в воскресенье, 26 января, Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Определение "стратегические", используемое северокорейскими военными, означает, что такие ракеты способны нести ядерное оружие, отмечает агентство AP.

Ким Чен Ын: Продолжим "защищать мир"

"Запущенные стратегические крылатые ракеты пролетели по овальной и 8-образной траектории 1500 км в течение 7,507-7,511 секунды, затем точно попали в цель. Испытание важного вооружения не оказало никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран", - говорится в сообщении.

Присутствовавший на испытаниях лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал "ответственно выполнять важную миссию" по "защите продолжительного вечного мира и стабильности", добавляет ЦТАК.

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что военные Южной Кореи подтвердили запуск нескольких крылатых ракет из КНДР в сторону Желтого моря. Их характеристики сейчас изучаются разведками США и Южной Кореи.

Заявление МИД КНДР против США и Южной Кореи

Одновременно 26 января МИД Северной Кореи выпустил куда менее миролюбивое заявление в адрес США и Южной Кореи. В документе говорится, что они "не уйдут от ответственности за ухудшение ситуации в регионе, вызываемое заметным наращиванием военных провокаций". Северокорейский МИД перечисляет недавние военные учения США и Южной Кореи, называя их "тревожными военными провокациями против КНДР".

"За такими действиями последуют зеркальные меры. Основной причиной того, что обстановка безопасности на Корейском полуострове и в регионе с каждым днем становится худшей, являются именно США, которые лезут из кожи вон для взятия военного перевеса", - говорится в заявлении. В Пхеньяне обещают "противостоять США только сверхжесткими мерами".

Миролюбивая риторика Трампа в отношении КНДР

Как напоминает AP, это уже третья демонстрация оружия со Пхеньяном с начала года. Пхеньян продолжает военные испытания, несмотря на дружественные высказывания Дональда Трампа по отношению к Ким Чен Ыну, пишет агентство.

В недавнем интервью Fox News Трамп назвал Кима "умным парнем" и "не религиозным фанатиком", а также пообещал связаться с ним. В течение первого президентского срока республиканец трижды встречался с северокорейским диктатором.

"Многие эксперты говорят, что Ким, вероятно, считает, что у него больше переговорной силы, чем в предыдущем раунде переговоров с Трампом, из-за увеличения ядерного арсенала его страны и углубления военных связей с Россией", - предполагает AP.

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