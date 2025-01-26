Трамп хочет вывезти людей из сектора Газа в арабские страны

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы Египет, Иордания и другие арабские государства приняли больше палестинских беженцев из сектора Газа. Это следует из заявлений, сделанных американским лидером в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One в субботу, 25 января.

Потенциально из сектора Газа можно было бы вывезти достаточное количество палестинского населения, чтобы "просто навести порядок" на разоренной войной территории, передает идеи Трампа агентство AP.

По словам американского лидера, он уже обсудил эту перспективу в ходе телефонного разговора с королем Иордании Абдаллой II, а 26 января собирается поговорить на эту тему также с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сисси. "Я бы хотел, чтобы он принял людей. Я бы хотел, чтобы Египет принял людей, - пояснил Трамп. - Речь идет о, возможно, 1,5 млн человек. Мы просто наведем прядок и скажем: "Знаете, все уже позади".

При этом он похвалил короля Иордании за то, что его страна уже приняла множество палестинских беженцев.

"Что-то должно произойти, - добавил Трамп, подразумевая нынешнюю ситуацию в секторе Газа. - Но сейчас это буквально место разрушений. Почти все разрушено, и люди там умирают". По словам американского президента, в данной ситуации он предпочел бы сотрудничать с некоторыми арабскими странами, чтобы построить для палестинских беженцев жилье за пределами сектора Газа, "где они, возможно, смогут жить в мире".

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