Швеция арестовала судно по подозрению в повреждении латвийского кабеля в Балтийском море

В воскресенье, 27 января, шведские власти арестовали судно, подозреваемое в диверсии оптического кабеля в Балтийском море, сообщила шведская прокуратура.

Прокуратура Швеции начала расследование по факту "саботажа при отягчающих обстоятельствах" после того, как был поврежден подводный кабель, соединяющий Швецию и Латвию, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

Как сообщалось, ранним утром в воскресенье, 26 января, был поврежден подводный оптоволоконный кабель в Балтийском море государственного акционерного общества "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC).

Перебои в передаче данных на участке Вентспилс – Готланд были зафиксированы в системе мониторинга передачи данных Центра. Повреждения кабеля были обнаружены в исключительной экономической зоне Швеции.

Повреждение подводного кабеля не влияет на передачу данных конечных пользователей Латвии, подтвердили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и председатель правления LVRTC Гиртс Озолс на пресс-конференции. По словам Силини, поскольку Латвия подготовилась к подобным потенциальным кризисам, предусмотрена альтернативная передача данных.

По данным LVRTC, на данный момент есть основания полагать, что кабель поврежден значительно, а его повреждение - результат внешних воздействий.

Командующий Морских сил Латвии Марис Поленцс сообщил журналистам, что ранее Морские силы разработали алгоритмы борьбы с подобными случаями, в свете инцидентов с кабелями в Балтийском море, в сотрудничестве с LVRTC. Кроме того, в Балтийском море 24 часа в сутки дежурит корабль Морских сил, который был направлен для осмотра судна "Michalis San" рядом с кабелем.

Морские силы констатировали, что судно "Michalis San" находится на пути в Россию и ожидает дальнейшего разрешения от агента, когда ему будет разрешено продолжить путь.

"Мы не обнаружили никакой подозрительной активности на палубе и никаких повреждений якоря, в дополнение к тому, что продолжили анализировать передвижения других судов в этом районе", — сказал Поленцс.

Морские силы находятся в контакте с союзниками, в том числе с ВМС Швеции, по поводу обследования подводной части поврежденного кабеля, которое состоится в ближайшее время, пояснил Поленцс.

На вопрос, насколько вероятно будет задержание возможно виновного в инциденте судна, министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис ответил, что если бы судно находилось в территориальных водах Латвии, латвийские власти могли бы его осуществить, но за их пределами это не так просто, потому что международное морское право достаточно сложное. Козловскис добавил, что должна быть общая и четкая позиция НАТО, потому что в международных водах находятся корабли из разных стран.

Хотя командующий МС Латвии сообщил журналистам, что МС осмотрели судно "Michalis San" возле кабеля, министр МВД не стал комментировать, есть ли у латвийской полиции уже конкретные подозрения в уголовном производстве о причастности того или иного судна к повреждениям.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что ожидает скорейшего результата расследования повреждения кабеля и тесного сотрудничества с союзниками.

Учитывая, что кабель находится на глубине более 50 метров, определить тип повреждения можно будет только начав ремонтные работы на кабеле, указали в LVRTC. В Центре продолжаются переговоры с компанией, которая технически сможет обеспечить ремонт морского кабеля.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, сообщил начальник государственной полиции Армандс Рукс. Уголовное производство возбуждено в соответствии с двумя статьями Уголовного закона, а именно - "умышленное уничтожение и повреждение имущества, если оно повлекло тяжкие последствия", и "умышленное уничтожение и повреждение общественной сети электронных коммуникаций, если это повлекло за собой серьезные последствия". Рукс не исключил, что могут появиться дополнительные квалификации.

Полиция активировала механизмы судебного сотрудничества с зарубежными партнерами по расследованию во взаимодействии с прокуратурой.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил в эфире Platform X, что Швеция тесно сотрудничает с Латвией и НАТО в деле о повреждении кабеля в Балтийском море. "Швеция, располагая достаточными ресурсами и окажет помощь в своих усилиях по расследованию предполагаемого инцидента", — добавил Кристерссон.

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