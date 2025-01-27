США: Колумбия готова принимать нелегалов без ограничений

Белый дом сообщил, что Богота на фоне угрозы Вашингтона ввести серьезные санкции согласилась без ограничений и задержек принимать колумбийских нелегалов, депортируемых из США.

Белый дом сообщил, что Колумбия на фоне угрозы Вашингтона ввести серьезные санкции согласилась принимать нелегалов, депортируемых из США на военных самолетах. Выдержки из заявления привело в понедельник, 27 января, агентство AFP.

Богота согласилась "без ограничений и задержек принимать всех нелегалов из Колумбии, возвращаемых из США, в том числе - на американских военных самолетах", указали в Белом доме.

"Сегодняшние события дают понять всему миру, что Америку снова уважают", - добавили там.

"Президент Трамп продолжит яростно защищать суверенитет нашей страны и ожидает, что все другие государства мира будут полностью сотрудничать (с Вашингтоном. - Ред.), принимая его меры по депортации граждан, незаконно находящихся в США", - подчеркивается далее в заявлении.

В администрации президента США Дональда Трампа уточнили, что заморозят большинство планов по введению новых тарифов и санкций в отношении страны с четвертой по величине экономикой в Латинской Америке.

Богота: Мы вышли из тупика

Между тем в Боготе заявили, что "вышли из тупика" в миграционном споре с США, передало агентство AFP.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Вашингтон сохранит визовые ограничения в отношении колумбийских чиновников и усиленные таможенные проверки товаров, пока первая партия депортированных из США нелегалов не будет успешно доставлена в Колумбию.

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