Правозащитники фиксируют в Сирии "казни возмездия"

По данным SOHR, в Сирии отмечаются убийства сторонников свергнутого режима Башара Асада.

В Сирии с начала года зафиксировано 91 убийство в рамках кампании возмездия сторонникам режима Башара Асада. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили в базирующемся в Лондоне Сирийском наблюдательном совете по правам человека (SOHR).

По его данным, общее число жертв составило 190, в том числе - пять женщин. Наибольшее число погибших - в Хомсе, Хаме и Латакии.

Как отмечают правозащитники, преступления совершаются по политическим и религиозным мотивам, что свидетельствует о "катастрофическом нарушении безопасности".

В SOHR указали, что подобные преступления "углубляют разногласия между сирийцами", и необходимо принять жесткие меры, чтобы положить конец подобным нарушениям и привлечь к ответственности всех виновных, а также вернуть "безопасность и стабильность" в страну.

Как уточнило агентство AFP, большинство казненных - бывшие чиновники правительства Асада. Десятки членов местных вооруженных группировок, подконтрольных новым властям Сирии, задержаны в районе Хомса на западе страны.

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