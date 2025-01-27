Российские беспилотники ночью атаковали Украину: в Днепре повреждены жилые дома, в Ивано-Франковске — критическая инфраструктура

В ночь на понедельник, 27 января, российские беспилотники атаковали Днепр, повреждены три многоэтажных дома, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ДСНС) Украины.

В Днепре в результате атаки дронов загорелась крыша девятиэтажного жилого дома. Повреждения получили еще два жилых дома. Как сообщает ДСНС, пожарным удалось оперативно справиться с возгоранием.

Также в Самарском районе Днепра пострадал инфраструктурный объект. Кроме того, повреждены три частных дома.

Российские ударные беспилотники ночью также атаковали Ивано-Франковскую область, сообщила глава областной администрации Светлана Онищук. По ее словам, целью стали объекты критической инфраструктуры.

После серии взрывов начался пожар, сообщила Онищук, не уточнив, о каком объекте идет речь. Информации о пострадавших пока нет.

Также сообщения о повреждении инфраструктурных объектов приходят из Сумской области. Местная администрация пишет о взрывах в городе Сумы и в селе Песчаное.

В ночь на понедельник воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Николаевской областях.

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