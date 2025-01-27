Предварительные итоги "выборов в Беларуси": Александр Лукашенко получил 86,82% голосов

В ночь на понедельник, 27 января, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси огласила предварительные итоги президентских выборов. По данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. Об этом сообщает издание "Медуза".

В избирательных бюллетенях были указаны еще четыре кандидата. Согласно информации ЦИК, Сергей Сыранков набрал 3,21% голосов избирателей, Олег Гайдукевич — 2,02%, Анна Канопацкая — 1,86%, а Александр Хижняк — 1,74%. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила перед выборами, что ни граждане Беларуси, ни мировое сообщество не признают итоги этих выборов. В свою очередь, власти Европейского союза ранее заявляли, что не считают выборы в Беларуси свободными и честными.

Находящийся у власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко участвовал в президентских выборах в седьмой раз.

Предыдущие выборы, прошедшие в 2020 году, сопровождались крупнейшими протестами в истории Беларуси. Они начались после объявления ЦИК, что Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12%. Оппозиция тогда заявила о массовых фальсификациях и победе Тихановской.

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