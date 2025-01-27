Несколько регионов России подверглись атаке беспилотников

Министерство обороны России сообщило о новой волне ударов с украинских беспилотников. В течение минувшей ночи, по данным ведомства, российские средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над территорией Воронежской области. Еще 11 беспилотников было сбито над Белгородской областью, четыре - над Курской областью, по одному - над Орловской и Тверской областями, сообщило российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале утром в понедельник, 27 января.

В Белгородской области в двух частных домах в результате атаки повреждено остекление, а часть города Грайворон осталась без света, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Воронежской, Орловской и Тверской областях обошлось без жертв и разрушений на земле.

Власти Курской области пока никак не комментировали новую атаку дронов. В регионе с 6 августа 2024 года продолжаются бои с подразделениями вооруженных сил Украины (ВСУ), захвативших обширную часть территории области. Вчера, 26 января, над областью было сбито шесть БПЛА.

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