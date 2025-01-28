Администрация Трампа уволила юристов министерства юстиции, работавших над делами против Трампа — пресса

Временный глава министерства юстиции США уволил более дюжины сотрудников министерства, которые участвовали в расследовании дел против Дональда Трампа. Об этом сообщили телекомпании CNN и CBS.

В письме исполняющего обязанности министра юстиции Джеймса Макгенри говорится, что новое руководство министерства не может положиться на уволенных сотрудников в деле проведения в жизнь планов нового президента.

"Вы играли заметную роль в преследовании президента Трампа. Для нормального функционирования власти критически важно, чтобы вышестоящие должностные лица доверяли их подчиненным. Учитывая вашу заметную роль в преследовании президента, я считаю, что руководство министерства не может доверять вам в добросовестном проведении в жизнь повестки президента", — цитирует письмо Макгенри телекомпания CNN.

Макгенри, по имеющимся у журналистов сведениям, разослал письмо в понедельник, и его адресаты были уволены немедленно, "со дня".

Как поясняют корреспонденты Би-би-си в Вашингтоне, уволенные юристы входили в команду бывшего спецпрокурора Джека Смита, которая расследовала два дела против Трампа: о ненадлежащем обращении с секретными документами и о предполагаемой попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Дональд Трамп обещал немедленно уволить Джека Смита, как только вернется на пост президента, но Смит сам подал в отставку до инаугурации Трампа.

По делам, расследованием которых он руководил, Трампу были предъявлены официальные обвинения — а тот заявил, что не признает вину.

После победы Трампа на ноябрьских выборах президента США дела были закрыты: прокуроры объяснили, что министерство юстиции не имеет полномочий вести дела против действующего президента.

Кто именно из команды Джека Смита уволен, пока не известно.

Многие из его сотрудников были профессиональными юристами, следователями по делам, связанным с коррупцией и вопросами национальной безопасности, работали при разных президентских администрациях и были просто назначены в команду спецпрокурора.

"Увольнять следователей за дела, на которые они назначены, просто неприемлемо. Это значит пойти против верховенства закона, против демократии", — заявила бывший окружной прокурор Джойс Вэнс в эфире NBC News.

Перед увольнением юристов из команды Джека Смита новое руководство министерства юстиции провело масштабные перестановки среди высокопоставленных чиновников министерства.

Дональд Трамп и его команда обвиняют министерство юстиции в том, что при Джо Байдене оно преследовало Трампа, его соратников и других деятелей Республиканской партии по политическим мотивам. Во время предвыборной кампании Трамп обещал провести в министерстве основательную перетряску.

Джеймс Макгенри, который на первом президентском сроке Трампа курировал высылку нелегальных иммигрантов, сейчас возглавляет министерство юстиции лишь временно, а на постоянную роль главы министерства, Генерального прокурора, Трамп выдвинул Памелу Бонди. Она, как и Трамп, заявляет, что дела против него были заведены по политическим мотивам, и что демократы превратили министерство в орудие борьбы с политическими оппонентами.

Джек Смит эти обвинения отвергает. "Утверждения, будто мои решения на должности прокурора принимались под влиянием или по прямому указанию администрации Байдена, смехотворны", — написал он в письме, приложенном к докладу о действиях Трампа после выборов 2020 года.

В понедельник команда Трампа предприняла еще один шаг в связи с уголовными делами против ее лидера: прокурор столичного округа Колумбия инициировал внутреннее расследование решений по сотням дел против участников беспорядков на Капитолии в январе 2021 года.

Как сообщила CBS, окружной прокурор Эдвард Мартин, назначенец Трампа, приказал своим сотрудникам сдать все документы, электронную переписку и прочую информацию, связанную с решением предыдущей администрации обвинить более чем 200 фигурантов дел о беспорядках на Капитолии в препятствовании отправлению правосудия. Это решение позже отменил Верховный суд США.

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