Великобритания расширила санкции против Беларуси

Великобритания - в координации с Канадой - ввела санкции в отношении шести физических и трех юридических лиц из оборонного сектора Беларуси "в качестве немедленного ответа на фальсификацию президентских выборов" в этой стране. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в британском правительстве.

Под ограничительные меры подпал, в частности, глава белорусского Центризбиркома (ЦИК) Игорь Карпенко.

В числе компаний из списка - завод "Легмаш" в Орше, конструкторское бюро "Беспилотные вертолеты" и разрабатывающее радиолокационные системы предприятие "АЛЕВКУРП".

"Фиктивные выборы не соответствовали международным стандартам"

"После жестоких репрессий (Александра. - Ред.) Лукашенко, в ходе которых критические голоса в Беларуси были заглушены, вчерашние фиктивные выборы не соответствовали международным стандартам и были осуждены международными партнерами", - указали в кабмине Великобритании.

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми пообещал, что Лондон - наряду с партнерами - продолжит поддерживать народ Беларуси и "разоблачать тех, кто отказывает ему в законном праве на свободу и демократию".

Милиция на участках, открытые кабинки для голосования

В Беларуси 26 января прошли выборы президента. Глава Центризбиркома Карпенко на пресс-конференции заявил, что за 70-летнего Лукашенко, переизбравшегося на седьмой срок, проголосовали 86,82% избирателей. Лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, по официальным данным, получил 2,02% голосов, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,74%. У главы Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова - 3,21%, у индивидуального предпринимателя Анны Канопацкой - 1,86%.

Независимые СМИ выдавлены из Беларуси и признаны там экстремистскими. По информации Белорусской ассоциации журналистов, 42 представителя СМИ находятся в заключении.

За избирателями присматривала милиция, присутствовавшая на участках. Кабинки для голосования были открытыми. Бюллетени было запрещено фотографировать, за это грозил штраф.

Во время протестов в 2020 году Лукашенко обещал, что шестой срок станет последним.

Глава МИД ФРГ: У белорусского народа "не было выбора"

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в день президентских выборов в Беларуси заявила, что у белорусского народа "не было выбора". "Это - горький день для всех, кто стремится там к свободе и демократии.

Вместо свободных и справедливых выборов и жизни без страха и произвола они ежедневно сталкиваются с подавлением, репрессиями и нарушениями прав человека", - написала глава германской дипломатии в соцсети X 26 января.

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