Гренландия - не актив, а союзник. Американский сенатор подвергла критике претензии Дональда Трампа

В ходе конференции Arctic Frontiers, проходящей в норвежском Тромсё, сенатор США от штата Аляска, член республиканской партии Лиза Мурковски, заявила, что "только президент Трамп знает насколько он серьезен в своих требованиях к Дании продать Гренландию США". Она подвергла критике его заявления.

Она также выразила беспокойство относительно его территориальных претензий к Дании: "Я всегда рассматривала Гренландию, как нашего союзника, а не как актив. Я считаю ключевым признание суверенитета и автономии гренландского народа. Мы должны и можем сделать больше в области безопасности, если будем сохранять наши связи и относиться друг к другу с уважением".

Заявление Мурковски первый комментарий американского официального лица, не принадлежащего к администрации президента США Дональда Трампа. В то же время оно исходит от представителя республиканской партии. Ее слова резко контрастируют с позицией президента, ранее несколько раз выступившего с требованиями к Дании продать США Гренландию. Трамп заявлял, что остров необходим США по соображениям безопасности, а также утверждал, что гренландцы хотели бы стать американцами. Отметим, что для присоединения Гренландии к США необходимо согласие Конгресса.

Лиза Мурковски представляет Аляску в Сенате США с 2002 года. Она член сенатских комитетов по расходам, энергии и природным ресурсам, а также комитета по делам индейцев, член сенатский собраний по арктике и океанам.

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