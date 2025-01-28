ЕС хочет создать "Европейский космический щит"

Комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс (на фото) призвал к созданию "Европейского космического щита" для объединения оборонных усилий в космосе.

"Я хочу начать диалог со странами-членами и космическими командованиями, чтобы рассмотреть возможности для повышения осведомленности о европейской космической сфере с целью мониторинга угроз, в том числе военных", — сказал Кубилюс, выступая на 17-й Европейской космической конференции.

По его словам, страны все больше конкурируют за доминирование в космосе, в частности, Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину объединилась с Китаем, чтобы реализовать такие проекты, как совместная лунная атомная электростанция.

"Мы не можем оставить космос на растерзание агрессивным авторитарным государствам. Европа должна сохранить лидерство в космосе", — сказал Андрюс Кубилюс.

Между тем, как рассказывает в своем репортаже корреспондент Би-би-си Павел Аксенов, в последние годы Россия уже не пытается угнаться за США и Китаем. Самые амбициозные и дорогие проекты, среди которых в том числе и строительство лунной базы, фактически приостановлены.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !