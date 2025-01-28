Путин отказывается заключать мирный договор с Зеленским

Президент РФ выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским. При этом он заявил, что не считает его легитимным, и это не позволит подписать мирное соглашение.

Президент РФ Владимир Путин допустил ведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, одновременно отклонив возможность подписания с ним мирного договора. В эфире государственного телеканала "Россия 1" во вторник, 28 января, он заявил, что не считает главу украинского государства легитимным.

"Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский - Ред.) не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые эти переговоры будут вести", - указал Путин.

Таким образом российский лидер вновь повторил свое утверждение о том, что президент Украины, с его точки зрения, не может находиться на посту из-за непрошедших в стране в срок выборов. При этом в Украине существует консенсус по поводу того, что, пока идет война, Зеленский остается главой государства. А законность избрания самого Путина регулярно ставится под сомнение российской оппозицией. Кроме того, в апреле 2024 года Европарламент призвал ЕСне признавать результаты президентских выборов в России и итоги голосования на оккупированных РФ территориях Украины.

Путин призвал спикера Рады отменить запрет Зеленского на переговоры с ним

Кроме того, президент России в очередной раз сослался на указ Зеленского от 2022 года, запрещающий ведение с ним как президентом РФ переговоров. По мнению Путина, следует отменить данный указ, чтобы открыть возможность для переговоров с РФ, и сделать это может председатель Верховной рады.

Российский президент также утверждал, что в случае прекращения финансовой и военной поддержки Украины западными странами война закончится в течение двух месяцев. Он также утверждает, что весной 2022 года был готов к личной встрече с Владимиром Зеленским и "посылал соответствующие сигналы" тогдашнему президенту США Джо Байдену.

Путин обвиняет Киев в нежелании вступать в диалог

Несколько дней назад Путин выразил готовность к переговорам об окончании войны в Украине в том числе с Соединенными Штатами, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего прекращения войны. По утверждению российского президента, началу переговоров препятствует Киев.

Дональд Трамп после вступления в должность президента США открыто призвал Путина остановить войну против Украины, а на случай отказа заключить "сделку" пригрозил высокими налогами, пошлинами и санкциями "на все российские товары" со стороны США, а также других стран, солидарных с такими мерами.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой о завершении войны, если они будут вестись "с сильной позиции", что возможно в случае предоставления гарантий безопасности президентом США. Такой гарантией могло бы быть членство в НАТО или присутствие западных миротворцев с участием США, считает украинский президент.

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