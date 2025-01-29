Регионы РФ подверглись массированной атаке беспилотников

Российские регионы в ночь на среду, 29 января, подверглись массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались Тверская, Смоленская, Нижегородская, Брянская области и Татарстан.

Власти РФ: Один БПЛА пытался атаковать ядерный объект

В Смоленской области один из беспилотников был сбит "в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики", заявил губернатор региона Василий Анохин. О каком именно объекте идет речь, не сообщается. Как уточняет издание "РБК", в регионе расположена Смоленская атомная электростанция близ города Десногорск, введенная в эксплуатацию в 1982 году. По словам Анохина, пострадавших и разрушений нет.

Провластные Telegram-каналы сообщают, что обломки уничтоженного дрона упали в районе Смоленской АЭС, которая расположена на юге региона недалеко от города Десногорск.

В соседней Тверской области российские силы ПВО сбили 20 беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Нижегородская область: пожар в промзоне

На территорию "одного из объектов" Кстовской промзоны в Нижегородской области упали обломки беспилотника, возникло "возгорание", заявил губернатор области Глеб Никитин. Российские Telegram-каналы сообщают, что атакованный объект - нефтебаза "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", публикуются видео, на которых виден сильный пожар.

В Брянской области были "перехвачены и уничтожены" 26 беспилотников самолетного типа, в том числе три реактивных, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В аэропортах Казани и Санкт-Петербурга ввели план "Ковер"

В эту же ночь были введены ограничения на работу аэропорта Казань "для обеспечения безопасности полетов". Вскоре ограничения были сняты, но введены в аэропорте Пулково в Санкт-Петербурге.

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