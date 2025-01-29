На крупнейшем в мире религиозном фестивале давка в толпе привела к гибели более 30 человек

На крупнейшем в мире религиозном фестивале в Индии в среду в результате массовой давки в толпе погибли люди, сообщает CNN. Десятки миллионов верующих устремились к реке, чтобы совершить омовение в один из самых священных дней индуистского фестиваля.
Фотографии с места происшествия в Праяградже показывают, как спасатели переносят тела на носилках и оказывают помощь раненым.
Миллионы паломников пытались окунуться в реку, когда, по словам специального исполнительного директора фестиваля, возле воды обрушилось ограждение, и толпа начала двигаться в сторону водоема. Власти сообщили, что люди, пытавшиеся избежать давки, оказались зажатыми еще большим скоплением людей у выхода.
СМИ сообщают, что на данный момент подтверждена гибель 30 человек, около 60 получили травмы. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев и видеозаписи с места трагедии, местные власти пока не объявили официальное число погибших.
Общественность возмущена молчанием властей, а встревоженные семьи стоят у больниц, отчаянно ожидая новостей о пропавших родственниках.
Инцидент произошел во время фестиваля, который в среду должны посетить около 100 миллионов индуистов со всего мира. В рамках ритуала верующие совершают омовение в "священных водах" в северном индийском штате Уттар-Прадеш, чтобы очиститься от грехов и приблизиться к "духовному освобождению".
Этот фестиваль считается крупнейшим мирным собранием людей в мире. Организаторы ожидают, что за шесть недель его посетят 400 миллионов человек. Маха Кумбха Мела начался 13 января и проводится раз в 12 лет.