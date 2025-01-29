На крупнейшем в мире религиозном фестивале давка в толпе привела к гибели более 30 человек

На крупнейшем в мире религиозном фестивале в Индии в среду в результате массовой давки в толпе погибли люди, сообщает CNN. Десятки миллионов верующих устремились к реке, чтобы совершить омовение в один из самых священных дней индуистского фестиваля.

Фотографии с места происшествия в Праяградже показывают, как спасатели переносят тела на носилках и оказывают помощь раненым.

Миллионы паломников пытались окунуться в реку, когда, по словам специального исполнительного директора фестиваля, возле воды обрушилось ограждение, и толпа начала двигаться в сторону водоема. Власти сообщили, что люди, пытавшиеся избежать давки, оказались зажатыми еще большим скоплением людей у выхода.

A stampede at the world's largest religious gathering in India has killed at least 15 people with many more injured, a doctor at the Kumbh Mela festival in Prayagraj tells @AFPhttps://t.co/F2OOkLvQNJ pic.twitter.com/Dgw3asBsXh — AFP News Agency (@AFP) January 29, 2025

СМИ сообщают, что на данный момент подтверждена гибель 30 человек, около 60 получили травмы. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев и видеозаписи с места трагедии, местные власти пока не объявили официальное число погибших.

Общественность возмущена молчанием властей, а встревоженные семьи стоят у больниц, отчаянно ожидая новостей о пропавших родственниках.

Инцидент произошел во время фестиваля, который в среду должны посетить около 100 миллионов индуистов со всего мира. В рамках ритуала верующие совершают омовение в "священных водах" в северном индийском штате Уттар-Прадеш, чтобы очиститься от грехов и приблизиться к "духовному освобождению".

Этот фестиваль считается крупнейшим мирным собранием людей в мире. Организаторы ожидают, что за шесть недель его посетят 400 миллионов человек. Маха Кумбха Мела начался 13 января и проводится раз в 12 лет.

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A stampede at the Maha Kumbh Mela in India has killed multiple people and injured several others. The incident occurred during the most auspicious day of the Hindu festival where authorities expected a record 100 million attendees https://t.co/MHPKHL8sUV pic.twitter.com/bbkrpEJj7A — Reuters (@Reuters) January 29, 2025

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