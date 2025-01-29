Переживший Холокост житель Одессы сравнил Путина с Гитлером

Переживший Холокост житель Одессы в речи перед бундестагом сравнил российскую военную агрессию против его страны, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным, с варварскими преступлениями нацистов во время Второй мировой войны. "В те времена меня пытался убить Гитлер, поскольку я еврей. Сейчас Путин пытается убить меня, потому что я украинец", - заявил Роман Шварцман, выступая в парламенте ФРГ на заседани в память жертв национал-социализма в среду, 29 января.

Одновременно Шварцман призвал Германию увеличить военную поддержку Украины. "Я взываю к вам, вооружите нас, чтобы Путин закончил эту войну на уничтожение", - призвал 88-летний украинец. В особенности он указал на потребность Украины в ракетах большой дальности.

Моральный долг нынешних поколений - положить конец варварству

По словам Шварцмана, нынешние поколения должны приложить усилия, "чтобы никто больше не испытывал страданий и пыток", это их исторический и моральный долг. "Сегодня мы должны вновь сделать все возможное, чтобы положить конец варварству", - подчеркнул он.

Роман Шварцман является председателем Одесской региональной ассоциации евреев и представляет жертв Холокоста. В возрасте 5 лет он попал в Бершадское гетто в Винницкой области. По его словам, он спустя 80 лет еще помнит унижения, боль и постоянный голод в гетто.

После речи Шварцмана депутаты аплодировали ему стоя. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил гостя за то, что смог приехать в Берлин. "Я считаю честью, что вы сегодня выступаете перед нами", - заявил он и заверил Украину в поддержке Германии.

Штайнмайер: ответственности Германии нет конца

Выступая на мероприятии, Штайнмайер напомнил об ответственности Германии за собственную историю. "Память не имеет срока давности, а значит никогда не закончится и наша ответственность", - указал он. Президент ФРГ также отметил, что Холокост является частью немецкой истории. "Нравится нам это или нет, это часть нашей идентичности", - подчеркнул он и напомнил, что немца организовали и совершили преступления против человечности. Те, кто хочет это "вытеснить из сознания, преуменьшить или забыть", подрывает основы демократии, добавил Штайнмайер.

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