Трамп решил выслать студентов, поддержавших атаку ХАМАС

В Белом доме назвали участие в пропалестинских акциях в США "поддержкой джихада". Юристы считают это неконституционным.

Президент США Дональд Трамп намерен в среду, 29 января, подписать указ "о борьбе с антисемитизмом", предполагающий высылку иностранцев - как студентов, так и других лиц, - которые участвовали в пропалестинских акциях, сообщает агентство Reuters.

Минюст США должен предпринять "немедленные действия" по преследованию "террористических угроз, поджогов, вандализма и насилия в отношении американских евреев", следует из текста соответствующего информационного бюллетеня Белого дома, на который ссылается агентство. Кроме того, Трамп обещает мобилизацию "всех федеральных ресурсов" для борьбы со "взрывом антисемитизма" в американских "кампусах и на улицах" в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем, - цитирует Reuters выдержки из документа за авторством Трампа. - Я также быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в университетских кампусах, которые как никогда ранее заражены радикализмом".

Правозащитники считают указ Трампа о высылке за участие в акциях неконституционным

Высылка проживающих в США иностранцев лишь на основании их политических высказываний была бы неконституционной, так как это нарушает право на свободу слова, считает Керри Деселл - одна из старших юристов при Колумбийском университете. "Первая поправка защищает всех в Соединенных Штатах, включая иностранных граждан, обучающихся в американских университетах".

В свою очередь Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) заявил, что правозащитники из организации рассмотрят возможность оспорить указ Трампа в суде, если его попытаются реализовать.

Исполнительный директор правозащитной организации "Арабо-американский институт" Майя Берри отметила, что сообщество глубоко обеспокоено "очевидным смешением критики Израиля с предполагаемым антисемитизмом" в тексте указа Трампа. Она также охарактеризовала ожидаемые действия властей как подрыв свободы слова в США.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !