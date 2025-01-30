Послу Украины в Словакии вручена нота протеста

Братислава раскритиковала Киев из-за "заявлений украинской стороны" - это произошло на фоне критики словацкого премьера Роберта Фицо.

Посол Украины в Словакии Мирослав Кастран в среду, 29 января, был вызван в министерство иностранных дел в Братиславе, где ему была вручена нота протеста. Поводом для этого послужили "заявления украинской стороны", которые были расценены как "вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики", передает агентство dpa.

В тексте документа не указано, какие и чьи именно заявления МИД Словакии счел неуместными. Днем ранее министерство иностранных дел в Киеве в заявлении на своем официальном сайте раскритиковало словацкого премьер-министра Роберта Фицо, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Фицо "выбирает Москву" в ущерб суверенитету страны.

Фицо возложил на Киев вину за протесты, МИД Украины посоветовал "посмотреть в зеркало"

Новый виток осложнения отношений между Киевом и Братиславой, начавшегося после остановки прокачки газа из РФ через Украину, произошел в конце января на фоне массовых протестов против Роберта Фицо в Словакии. Их участники обвинили премьера в коррупции и потребовали от него уйти в отставку.

Фицо в свою очередь обвинил в организации этих акций протеста Киев, заявив, что как минимум треть демонстрантов составляют украинцы. Целью протестов было "свержение демократически избранного правительства", заявил Роберт Фицо, сославшись на некие необнародованные данные разведки.

В ответ МИД Украины 28 января выпустил заявление, в котором говорилось: "Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку опрокинуть ответственность за собственные провалы во внутренней политике иностранных государств и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало".

Кроме того, украинское министерство написало, что " Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой", а политика словацкого премьера идет вразрез с проевропейскими настроениями населения.

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