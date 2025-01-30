В Вашингтоне упал пассажирский самолет, столкнувшийся с вертолетом. На борту были 64 человека (ДОПОЛНЕНО В 09.55)

В столице США, Вашингтоне, упал в реку Потомак пассажирский самолет. Он столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в авиакомпании American Airlines, в списке пассажиров упавшего в Вашингтоне самолета были 60 человек. Позже компания добавила, что в экипаже были четыре человека.

Что с ними и экипажем, пока неизвестно. На месте идет поисково-спасательная операция, в которой участвуют катера и водолазы. Потомак — полноводная река шириной в сотни метров и глубиной в несколько метров.

Сообщается, что из воды было извлечено несколько тел, но официальных данных о жертвах нет.

Телекомпания CBS сообщила со ссылкой на слова полицейского на месте событий, что из воды достали 18 тел погибших и не нашли пока ни одного выжившего. Два источника сообщили Reuters, что из воды извлечено несколько тел.

Незадолго до полуночи по местному времени, примерно через три часа после катастрофы, телекомпания CNN сообщила со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах, что у спасателей уже есть подтвержденные данные о погибших, и что выживших пока не нашли.

Американские телекомпании сообщают, что температура воды в Потомаке сейчас лишь чуть выше нуля по Цельсию. При такой температуре человек теряет сознание от переохлаждения в течение 10-15 минут.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что лайнер Bombardier CRJ700 совершал регулярный рейс из города Уичита в Канзасе в Вашингтон.

На видео с камеры наблюдения видно (вдали, в темноте), как низко летящий самолет, предположительно идущий на посадку в аэропорту им. Рональда Рейгана на берегу реки Потомак, сталкивается с другим воздушным судном, после чего происходит взрыв.

FAA сообщило, что этим другим воздушным судном был военный вертолет Sikorsky U-60.

Агентство Reuters сообщает, что на борту вертолета были трое военных. Информации об их судьбе тоже пока нет.

Пентагон в коротком заявлении официально подтвердил, что столкнувшийся с самолетом вертолет был армейским вертолетом с базы Форт-Бельвуар в штате Вирджиния, но не сообщил, сколько было человек на борту и что с ними.

Аэропорт имени Рональда Рейгана находится примерно в четырех километрах к югу от Белого дома и Капитолия.

Президент США Дональд Трамп выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что получает всю информацию о катастрофе и спасательной операции.

Рейс 5342 выполняла дочерняя компания American Airlines, региональная PSA Airlines. Вертолетчики, как пояснили военные, совершали тренировочный полет.

Родственники, собравшиеся в аэропорту, рассказали, что не получили от официальных лиц никакой информации об авиакатастрофе, добавив, что больше информации об инциденте они узнали из новостных сообщений, пишет Reuters.

Веб-камера, установленная в Центре Кеннеди в Вашингтоне, зафиксировала взрыв в воздухе над Потомаком около 8:47 вечера — самолет, охваченный пламенем, стремительно падал.

С февраля 2009 года в США не было ни одного крушения пассажирского самолета, но произошла серия инцидентов, близких к катастрофе.

В 1982 году самолет компании Air Florida врезался в мост над рекой Потомак, в результате чего погибли 70 пассажиров и четыре члена экипажа. Выжили только четыре пассажира и один член экипажа.

"Мы сотрудничаем с Национальным советом по безопасности на транспорте в его расследовании и продолжим предоставлять всю возможную информацию", — сказал генеральный директор American Airlines Роберт Айсом в видеообращении.

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