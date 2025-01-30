Президентом Сирии объявлен лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа

Ахмед аш-Шараа будет представлять Сирию на международных форумах в течение "переходного периода". После этого будут проведены выборы и сформировано постоянное правительство.

Лидер захватившей власть в Сирии исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и глава переходного правительства Ахмед аш-Шараа, также известный как Мохаммад аль-Джулани объявлен президентом этой страны.

Он будет возглавлять государство на время действия "правительства переходного периода", сообщает в среду, 29 января, телеканал "Аль-Арабия" и другие ближневосточные СМИ.

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