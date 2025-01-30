На борту разбившегося в США самолета были бывшие российские фигуристы и тренеры

Как уже сообщалось ранее, в Вашингтоне потерпел крушение самолет, летевший из города Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.

По информации СМИ, на борту самолета находились бывшие советские и российские фигуристы, в том числе чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. Американский фигурист Джон Маравилла заявил, что этим рейсом летели по меньшей мере 14 фигуристов, не считая тренеров и родственников.

Как сообщают ТАСС и Sports.ru, тренеры и бывшие российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне.

По информации Telegram-канала Baza, сын Шишковой и Наумова, американский фигурист Максим Наумов, также, предварительно, находился на борту этого самолета.

ТАСС сообщает, что бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская также была в числе пассажиров упавшего самолета.

Американский фигурист Джон Маравилла заявил РИА Новости, что на борту самолета находились по меньшей мере 14 фигуристов, не считая тренеров и родственников. Федерация фигурного катания США подтвердила, что в самолете летели американские фигуристы, члены их семей и тренеры.

Шишковой 52 года, Наумову — 55. Бывшие советские и российские фигуристы выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. Также они являются пятикратными призерами чемпионатов Европы, серебряными и бронзовыми призерами чемпионата мира. Пара участвовала в Олимпийских играх 1992 и 1994 годов.

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