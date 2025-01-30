Командарм Литвы: если Россия вернет войска в Западный военный округ, мы автоматически окажемся под угрозой

Командующий армией Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас утверждает, что после того, как война России в Украине завершится мирными переговорами, Москва, скорее всего, перебросит свои войска в Западный военный округ. Он подчеркнул, что это автоматически создаст угрозу для Литвы, поскольку Владимир Путин может решить проверить альянс НАТО.

"В начале войны в 2022 году Россия напала на Украину со 145-тысячной армией, думая, что за три дня возьмет Киев и, как они говорили, свергнут режим и захватят власть. Сегодня у них около 600 тыс. (солдат – ELTA) – в три раза больше. Когда война прекратится (…) и мы дадим России возможность выдохнуть – что произойдет, куда пойдут эти солдаты? Они все возвращаются в Калининград, в Западный военный округ, где сейчас, например, в Калининграде, находится всего несколько тысяч человек, и в основном это призывники. Они будут пополнять дивизии, бригады, корпуса здесь, на месте. Это автоматически является для нас угрозой", - в четверг Žinių radijas сказал Вайкшнорас.

"Зная, что Путин – оппортунист, если мы не может договориться, особенно в Европе и НАТО, или появляется кто-то сомневающийся в единстве, это будет хорошей возможностью для него протестировать. Конечно, никто не говорит, что это произойдет, но такая возможность всегда сохраняется. Если мы проявим слабость, он может этим воспользоваться", - сказал командующий армией.

Он также отметил, что даже в ходе масштабного вторжения на Украину России удалось перевести промышленность страны на военный режим.

"И сейчас они производят вдвое больше боеприпасов и ракет, чем до войны", - пояснил Вайкшнорас.

О том, что окончание войны России в Украине кардинально изменит ситуацию с безопасностью Литвы, в среду радио LRT сказал и директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис. По его словам, вполне реально, что Россия перебросит свои войска к границе с Литвой.

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