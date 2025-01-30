Financial Times: в ЕС обсуждают возврат к закупкам газа из России

Официальные лица ряда стран Евросоюза рассуждают о возможности возобновления поставок российского газа в Европу — в качестве одного из пунктов предполагаемого мирного соглашения, призванного завершить войну в Украине.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным FT, эту идею продвигают некоторые представители Германии и Венгрии, нашедшие поддержку в ряде других стран Евросоюза. Они рассматривают это как возможность снизить цены на энергоносители на европейском рынке, заметно выросших за годы войны в Украине, одним из последствий которой стало резкое сокращение импорта российского газа в Европу.

В то же время планы возобновить импорт газа из России вызвали резкое отторжение в странах восточной и северной Европы , известных наиболее активной поддержкой Украины. FT не называет конкретные государства, но речь, очевидно, идёт о Польше, странах Балтии, Финляндии и Швеции. Издание цитирует представителя одной из этих стран: "Это безумие. Какими идиотами нужно быть, чтобы даже думать об этом как о возможном варианте?"

Газета отмечает, что подобные планы вызвали беспокойство и у американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), заметно увеличивших в последнее время поставки этого сырья в Европу. Президент США Дональд Трамп угрожает Евросоюзу ввести пошлины, если страны ЕС не согласятся закупать больше американского сжиженного природного газа.

До войны на долю российского трубопроводного газа приходилось около 40 процентов от общего объёма поставок газа в Евросоюз, крупнейшим импортером была Германия. С 2022 года страны Евросоюза активно снижали зависимость от российского газа, переключаясь на поставки из США, Норвегии и Катара. Это привело к утрате Россией доминирующей позиции на европейском газовом рынке.

Евросоюз уже запретил поставки российского газа морем, но не смог полностью отказаться от трубопроводного газа, поскольку от него зависят некоторые европейские страны, в частности, Словакия и Венгрия.

В январе после того, как Украина завершила транзит российского газа, единственным трубопроводом, по которому топливо поступает в ЕС, остался "Турецкий поток". Власти Венгрии, а также Словакии выступают за возобновление транзита газа через Украину.

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