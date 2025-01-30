В Швеции застрелили мужчину, который несколько раз публично сжигал Коран

В Швеции убит Салван Момика (на фото). Его акции с сожжением Корана вызвали широкое возмущение в мире, а последовавшие за ними протесты способствовали росту напряженности в связи с иммиграцией из стран Ближнего Востока и преимущественно мусульманских стран.

В Швеции застрелен выходец из Ирака, который несколько раз публично сжигал Коран в этой скандинавской стране.

В 2023 году Момика устроил несколько сожжений священной книги ислама в Швеции, вызвав национальные споры и гнев в ряде мусульманских стран, по которым прокатились антишведские бунты и беспорядки.

Полиция сообщила, что в среду вечером в Сёдертелье, недалеко от Стокгольма, она получила сигнал о стрельбе и обнаружила мужчину с огнестрельными ранениями. Позже он скончался, начато предварительное расследование убийства.

В четверг прокурор Расмус Оман сообщил об аресте пяти человек. Полиция заявила, что расследует сообщения о том, что убийство могло транслироваться в соцсетях.

Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и получил трехлетний вид на жительство в 2021 году.

Ему и еще одному мужчине были предъявлены обвинения в разжигании расовой ненависти из-за заявлений, сделанных ими в связи с сожжением Корана. Вердикт по делу должен был быть вынесен 30 января.

В четверг окружной суд Стокгольма сообщил, что оглашение приговора было отложено из-за смерти одного из обвиняемых. Судья Гёран Лундаль подтвердил, что речь идет о Момике.

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