В авиакатастрофе в Вашингтоне никто не выжил, сообщил Трамп

30 января в столице США, Вашингтоне, упал в реку Потомак пассажирский самолет. Он столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом. На пресс-конференции, посвященной авиакатастрофе Дональд Трамп объявил минуту молчания.

В ходе пресс-брифинга президент США заявил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне никто не выжил. На борту разбившегося самолета American Airlines находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета Black Hawk находились трое солдат.

По информации СМИ, на борту самолета находились бывшие советские и российские фигуристы, в том числе чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. Американский фигурист Джон Маравилла заявил, что этим рейсом летели по меньшей мере 14 фигуристов, не считая тренеров и родственников.

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