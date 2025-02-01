Больше не уезжают? В прошлом году зафиксировано самое низкое число уехавших из Литвы с 1990 года

В прошлом году было зафиксировано наименьшее количество граждан Литвы, покинувших страну с момента восстановления независимости в 1990 году.
Как сообщило в пятницу Министерство иностранных дел (МИД), по предварительным данным Государственного агентства данных, в 2024 году страну покинули 9 486 граждан Литвы, а в Литву вернулись 18 934 человека.
Наибольшее число вернувшихся прибыло из Великобритании, Норвегии, Германии, Ирландии и Нидерландов.
По данным МИД, на протяжении пяти лет число возвращающихся граждан превышает число уезжающих.
Ежегодный опрос литовской диаспоры, проведенный в прошлом году, показал, что 22% опрошенных, проживающих за рубежом, планируют вернуться в Литву, еще 57% не исключает такую возможность.
Основная причина возвращения — проживающие в Литве родственники и друзья. Значительная часть респондентов также указала, что нигде они не чувствуют себя лучше, чем в Литве, и отметила высокое качество жизни, желание работать и творить на благо Литвы, а также происходящие позитивные изменения.