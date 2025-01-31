Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову объявили в международный розыск

Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову объявили в международный розыск. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы РФ.

Там пояснили, что Толоконникова не явилась к следователю после возбуждения против нее уголовного дела, после чего была объявлена в межгосударственный розыск.

Мосгорсуд в ноябре 2023 года заочно арестовал Толоконникову по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание по статье – три года лишения свободы. Поводом стали публикации активистки в соцсетях, писал ТАСС. О каких именно постах идет речь, не уточнялось.

Статья об оскорблении чувств верующих появилась в Уголовном кодексе РФ в 2013 году. Годом ранее Pussy Riot (Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина) устроили "панк-молебен" с песней "Богородица, Путина прогони" в храме Христа Спасителя в Москве.

За это девушек приговорили к двум годам колонии по статье о хулиганстве. В декабре 2013 года Толоконникова вышла на свободу по амнистии.

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