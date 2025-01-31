СМИ: Российская "правозащитница" сфальсифицировала биографию

По информации издания "Важные истории", "правозащитница" Мария Чащилова сфальсифицировала свою биографию и получила доступ к чувствительной правозащитной информации.

Российская "правозащитница" Мария Чащилова сфальсифицировала свою биографию и получила доступ к чувствительной информации. Об этом в пятницу, 31 января, сообщило по итогам расследования издание "Важные истории".

Как следует из документов, полученных редакцией, Чащилова в 2015 году служила в ОМВД России по Амурскому району Хабаровского края. Ее дядя - Владимир Першин - возглавлял отдел МВД по борьбе с бандитизмом в Хабаровске и проходил свидетелем по "делу Фургала", говорится далее в расследовании.

Не сотрудничала с Экстренной помощью ЛГБТ-сети

Активистка утверждала, что позднее, в ходе правозащитной деятельности, участвовала в эвакуации геев из Чечни. Однако координатор Экстренной помощи ЛГБТ-сети, с которым пообщалось издание, заявил, что Чащилова не сотрудничала с его организацией.

После начала войны РФ в Украине Чащилова, которая к этому времени уже работала в правозащитном медиапроекте "ОВД-Инфо", уехала из России.

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