Фицо обвинил "Грузинский легион" в попытке его свергнуть

Роберт Фицо утверждает, что командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили причастен к протестам с целью его смещения.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил "Грузинский национальный легион" (ГНЛ), воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, в попытке его свергнуть. Соответствующее заявление Фицо сделал в пятницу, 31 января, на пресс-конференции, передало агентство Reuters.

Глава кабмина считает, что командир легиона Мамука (Ушанги) Мамулашвили причастен к протестам с целью его смещения. В результате Мамулашвили и еще девяти физлицам был закрыт въезд в Словакию.

На пресс-конференции руководитель правительства показал фотографии главы ГНЛ с активисткой Люцией Стаселовой, которая организовывала митинги группы Mier Ukrajine ("Мир Украине"). Однако, как отметили в объединении, эти фотографии были сделаны на публичных дебатах в Братиславе в 2023 году. В связи с чем заявления о связях протестов с Грузией в "Мире для Украины" назвали ложью и манипуляцией. Свою причастность к протестам отверг и Мамулашвили.

По версии Фицо, "Мир Украине" собирал деньги на "Грузинский легион" и таким образом финансировал "украинскую контрразведку", передало изданиие "Европейская правда". Стаселова в свою очередь заявила, что "Мир Украине" участвовала в сборе "Боеприпасы для Украины". Словакия также поддерживала инициативу правительства Чехии о закупке боеприпасов для Киева - на эти цели было собрано более 4,7 млн евро.

Фицо возложил на Киев вину за протесты, МИД Украины посоветовал "посмотреть в зеркало"

Новый виток осложнения отношений между Киевом и Братиславой, начавшегося после остановки прокачки газа из РФ через Украину, произошел в конце января на фоне массовых протестов против Роберта Фицо в Словакии. Их участники обвинили премьера в коррупции и потребовали от него уйти в отставку.

Фицо в свою очередь обвинил в организации этих акций протеста Киев, заявив, что как минимум треть демонстрантов составляют украинцы. Целью протестов было "свержение демократически избранного правительства", заявил премьер-министр, сославшись на некие необнародованные данные разведки.

В ответ МИД Украины 28 января выпустил заявление, в котором говорилось: "Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку опрокинуть ответственность за собственные провалы во внутренней политике иностранных государств и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало".

Кроме того, украинское министерство написало, что "Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой", а политика словацкого премьера идет вразрез с проевропейскими настроениями населения.

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