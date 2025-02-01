В Филадельфии разбился самолёт скорой помощи. Погибли шесть человек на борту и один на земле

Самолет медицинской эвакуации потерпел крушение вскоре после взлёта на северо-востоке Филадельфии. Погибли все шесть человек, находившихся на борту, и один человек, находившийся на машине на земле, сообщили власти города и штата Пенсильвания.

Компания воздушной скорой помощи, которой принадлежал разбившийся Learjet 55, сообщила, что на борту были четыре члена экипажа, один пациент педиатрического отделения и сопровождающий.

Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила, что еще 19 человек пострадали на земле в результате крушения самолета, но это число пока не окончательное.

Learjet 55 потерпел крушение около 18:30 по местному времени после вылета из аэропорта Северо-Восточной Филадельфии, сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

В заявлении FAA уточняется, что рейс направлялся в национальный аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в Миссури, где он должен был сделать остановку перед продолжением полета в Мексику.

Он разбился менее чем в четырех милях (6,4 км) от аэропорта в Филадельфии. На видеозаписи видно, как самолет вошёл в пике, врезался в землю и взорвался.

Представитель Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд сообщил местному каналу NBC, что самолёт перевозил девочку из Мексики, которая лечилась в США от опасного заболевания.

На борту были ещё пять человек — мать ребёнка, пилот, второй пилот, врач и фельдшер, рассказал представитель компании.

В заявлении мэра также говорится, что бортовые журналы показывают, что самолет находился в воздухе "всего минуту, прежде чем разбился".

"Многие люди на земле — на парковках, на улицах, в автомобилях и домах в этом районе — получили ранения", — говорилось в заявлении.

Шерелл Паркер сообщила на пресс-конференции с места происшествия, что на земле загорелись несколько домов и автомобилей. Спустя два часа пожары потушили.

Причины крушения пока неизвестны. По сообщению СМИ, в момент происшествия стояла прохладная и дождливая погода с плохой видимостью.

Это вторая подряд авиакатастрофа в США. В четверг над Вашингтоном в результате столкновения самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 (Black Hawk) погибли 67 человек.

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