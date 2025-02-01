ХАМАС отпустил еще трех израильтян. Среди них — отец рыжих мальчиков, ставших в Израиле символом трагедии 7 октября

В субботу в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа ХАМАС отпустил еще трех израильских заложников. Взамен Израиль должен выпустить из тюрем группу из 180 палестинских заключенных.

Это уже четвертый обмен с тех пор, как соглашение о перемирии вступило в силу 19 января.

ХАМАС накануне передал Израилю имена трех заложников, все они гражданские мужчины. Двое из них уже освобождены и переданы Израилю, заявил ЦАХАЛ.

Это 54-летний Офир Кальдерон, которого захватили в кибуце Нир-Оз вместе с двумя детьми (дети уже освобождены) и 35-летний Ярден Бибас, похищенный из кибуца Нир-Оз вместе с женой Шири и двумя детьми – четырехлетним Ариэлем и 10-месячным Кфиром (возраст детей на момент похищения), который стал самым маленьким заложником ХАМАС. Известно, что по пути в Газу семью разделили, и Ярден Бибас, судя по всему, все полтора года содержался отдельно.

Семья Офира Кальдерона после того как он был привезен в больницу в Израиле заявила, что "переполнена радостью, облегчением и эмоциями после 484 долгих и трудных дней невыносимого ожидания".

Семья Ярдена Бибаса заявила, что испытывает сегодня смешанные чувства. По их словам, они чувствуют огромное облегчение, видя, что Ярден возвращается домой, но в то же время, осознают, что его жена Шири и двое сыновей не вернулись вместе с ним, и их надежды на то, что они выжили, ослабевают.

65-летний гражданин США и Израиля Кит Сигел был передан Израилю сегодня же, но спустя пару часов после освобождения первых двух заложников. Он был захвачен вместе со своей женой Авивой из кибуца Кфар-Аза. Авиву освободили в ноябре 2023 года.

Жена Сигела перед встречей с ним говорит, что сегодня "никого нет счастливее ее": "Великий день настал, да!"

Как пишет Reuters со ссылкой на заявление ХАМАС, в рамках соглашения Израиль отпустит 182 палестинских заключенных и задержанных.

Слабая надежда

Рыжеволосые мальчики Ариэль и Кфир Бибас стали символом движения за освобождение заложников в Израиле и во всем мире. Их фотографии заполнили соцсети и первые полосы газет.

В прошлом году ХАМАС заявил, что дети и их мать убиты, но израильская военная разведка эту информацию не подтвердила.

18 января 2024 года тысячи людей в городах Израиля вышли на улицы с оранжевыми шариками, чтобы отметить первый день рождения Кфира.

Если мальчик все еще жив, то два года ему тоже исполнилось в плену.

В среду израильская пресса сообщила, что власти Израиля потребовали от ХАМАС разъяснений в отношении семьи Бибас.

Если они все еще живы, то Ариэль и Кфир – единственные дети из числа заложников, остающиеся в Газе.

Их, как и остальных детей, должны были обменять еще в ноябре 2023 года в рамках тогдашней шестидневной паузы в боевых действиях. Или же, по крайней мере, они подлежали освобождению в первой партии заложников после подписания катарского соглашения в январе этого года.

Если же их действительно нет в живых, то в Израиле это станет мощным аргументом для тех, кто выступает против ухода Израиля из сектора Газа до полного уничтожения ХАМАС.

Такие голоса звучат как среди рядовых израильтян, так и в правительстве страны.

Дедушка мальчиков Эли Бибас заявил накануне освобождения своего сына Ярдена, что он старается не увязнуть "в пучине слухов, противоречивых новостей и полуправды" в том, что касается остальной семьи — он просто ждет.

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