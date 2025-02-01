Как минимум семь областей Украины подверглись массированным воздушным атакам РФ вечером 31 января, в последующую ночь и утром. При атаках были применены "ракеты, ударные дроны, авиабомбы", прокомментировал произошедшее президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале в субботу, 1 февраля. Под удары РФ попали Полтава, Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области, указал украинский лидер.

По данным региональных властей, по Харьковской области войска РФ выпустили как минимум 17 ракет и шесть беспилотников, атаки продолжились и утром. В Харькове один человек погиб, четверо ранены в одном из мест "прилета" беспилотника, а в другом районе в результате атаки частично обрушился частный дом и повреждены еще 16 строений, заявил мэр города Игорь Терехов.

Запорожскую область ночью атаковали 18 БПЛА, это привело к пожарам в разных районах города. У здания одного из учебных заведений в городе загорелась кровля, также произошли возгорания гаражей и припаркованных на улице автомобилей, в одном из случаев "взрывной волной и обломками повреждены соседние дома", сообщили в ГСЧС Украины.

В семи областях Украины после атак также ввели аварийные отключения света, сообщает "Укрэнерго". Ограничения применяют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

Утром 1 февраля российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Полтаве, заявила ГСЧС Украины. В результате в здании обрушился один из подъездов. По предварительным данным, погибли трое человек и еще как минимум 13 пострадали.

Спасатели извлекли из-под завалов более 20 человек, работы на месте удара продолжаются.

Комментируя очередные массированные атаки РФ, украинский лидер выразил соболезнования близким погибших. Он также призвал союзников увеличить поддержку Киева в развязанной Россией войне против Украины и назвал подобные атаки РФ терактами.

"Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - заявил Зеленский.

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