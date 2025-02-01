США могут депортировать более сотни латвийских подданных

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) включила 125 подданных Латвии в список из почти 1,5 миллиона иностранцев, подлежащих депортации, сообщает эстонская общественная телекомпания ERR со ссылкой на список, опубликованный американскими СМИ.

Всего в списке 1 445 549 человек. Из документа следует, что США планируют депортировать 125 латвийцев, 259 граждан Литвы, 94 гражданина Эстонии и 22 гражданина Финляндии.

В отношении этих лиц уже принято окончательное решение о депортации, но они еще не задержаны.

Больше всего в списке граждан Гондураса. США готовятся депортировать 261 000 граждан этой страны.

Президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал ужесточить иммиграционную политику. После инаугурации Трампа ICE получила мандат на ускорение процесса депортации.

ICE также проводит масштабные обыски по всей стране, задерживая нелегальных мигрантов. В последние дни число задержанных увеличилось.

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