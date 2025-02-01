ВСУ говорят о десятках людей под завалами школы-интерната в Судже

Украинское военное командование заявило, что десятки людей, среди которых много пожилых и обездвиженных, оказались под завалами, после того как в здание школы-интерната в оккупированном городе Суджа в российской Курской области попала российская авиабомба.

Пока ничего неизвестно о погибших или пострадавших в результате этого удара.

Первым об этом рассказал пресс-офицер временной комендатуры ВСУ в оккупированной части российской Курской области Алексей Дмитрашковский. "Сегодня, 1 февраля 2025 года в 17:54 Вооруженные силы Российской Федерации таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказалось под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство пожилых людей и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы", — сказал Дмитрашковский в видеообращении, опубликованном на фейсбук-канале "ТРО Медиа".

Позже отдельное заявление сделал Генеральный штаб ВСУ. Из него следовало, что в здании находились не только старики, но также женщины и дети, что они готовились к эвакуации и что российской стороне об их нахождении в этом месте было известно. Также генштаб заявил, что удар был нанесен управляемой авиабомбой. Пост сопровождался видео, подтвердить подлинность которого невозможно.

Многие СМИ, действующие за пределами России, также обратили внимание на пост в телеграм-канале Владимира Синельникова, называющего себя курским активистом. Он ссылается на неназванный источник на месте событий и также пишет об авиабомбе. Время, когда это, по его словам, случилось, в точности совпадает со временем, названным Дмитрашковским – 17:54 по местному времени. Генштаб ВСУ называет время 16:54; если это по Киеву, то время также совпадает.

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько часов разместил в соцсетях видео, на котором можно рассмотреть в темноте человека на носилках и в инвалидной коляске. Частично видео совпадает с тем, что постил Генеральный штаб.

"Так Россия ведет войну — Суджа, Курская область, российская территория, школа-интернат с гражданскими лицами, готовящимися к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание, хотя там находились десятки мирных жителей", — написал Зеленский по-английски и по-украински.

"Так Россия вела войну против Чечни десятки лет назад. Так же они убивали сирийцев. Российские бомбы так же разрушают украинские дома. И даже против собственного населения российская армия использует похожую тактику", — добавил он.

Как следует из данных картографических сервисов, в Судже действительно была школа-интернат.

Официальной реакции с российской стороны пока нет. Провоенные каналы и пропагандистские СМИ в России начали писать, что указанное время якобы совпадает с сообщениями о ракетной опасности в Курской области и о пусках ракет из соседней Сумской области Украины.

Украинская комендатура в Судже и ранее сообщала, что российское мирное население этой территории подвергается ударам российских войск и нередко гибнет.

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